睡覺充電床竟被炸爛！　妹子嚇傻「這款行動電源趕快丟」

▲網購行動電源爆炸。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

現代人3C產品不離身，行動電源可說是民生必備物品，網路賣場也有許多便宜的款式可選擇，一位女網友表示，她的媽媽選購一款陸製的行動電源，睡前將其插上充電，沒想到睡到一半竟突然爆炸，把床墊、床單都燒毀。

原PO昨（24）日在「爆料公社二社」發文表示，媽媽因為怕熱，在網路上買了附有小風扇的行動電源，前天因為得知即將停電，睡前就把隨身風扇都提前充電做預備。

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▲▼原PO發文。（圖／翻攝自Facebook）



沒想到睡到一半，這個行動電源突然起火爆炸，原PO指出，床單上被燒出許多洞，床墊側邊也完全被炸毀、彈簧外露，幸好當時沒有人躺在這張床上，更建議大家「真的不要買，有買的也趕快丟掉」。

貼文一出立刻引起熱議，不少網友留言表示，「還好沒有造成更大傷害，建議還是找實體店面買比較有保障，如果出現問題也比較好求償」、「我的媽啊之前買一台很好用！目前壞了還想去買的說！看來得放棄了」、「講簡單就是別在網路上買用電跟吃的，除非這家業者很知名」，也有人認為與產地無關，「不要貪小便宜買便宜貨，電池便宜都是再製的，不關大陸的事情，大家用點腦子好嗎？」、「可能放在床墊上面充導致散熱不良」。