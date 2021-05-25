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東奧2個月後登場！　美國務院頒布最高「4級警告」：避免前往日本

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運命運多舛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本東京奧運因疫情關係自2020年延期至今年7月，但因境內疫情再次升溫而橫添變數。美國國務院周一（24日）發布通知，因應日本疫情再現高峰，建議美國民眾應避免前往日本。

日本疫情嚴重，此前發布緊急事態後再現高峰，而根據約翰霍普金斯大學的疫情地圖統計，確診累計達72萬2630例，死亡人數來到9384人。

CNN報導，美國過去一年多次要求日本放鬆旅遊限制，但日本仍對美國關閉休閒旅遊的入境許可，只有非常有限的情況下，美國公民才能入境；然而隨著疫情升溫，美國國務院決定發布4級警告，建議美國人民應盡量避免前往日本旅遊。第4級是國務院的警告制度中最高的一級。

這項警告發布的時間點距離東奧開幕不到2個月，讓7月23日開幕到8月8日閉幕的東奧能否順利舉辦，再次畫下一個問號。此外，日本全國已接種至少一劑疫苗的人口不到2％，而當前至少已有25個國家有50％的成年人口已接種，顯示日本對於疫苗爭取和分配的緩慢。

日本不僅面對來自國際和疫苗的壓力，國內也有不少民眾上街遊行抗議，要求日本政府停辦東京奧運。不過國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）則表示，日本和東京2020的官員們將會做出正確的決定，並指出疫情和風險目前未止都在掌控之中；國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）21日也表示，就算東京奧運當下日本的緊急事態仍未解除，奧運會依舊會按照原定規劃舉辦。

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