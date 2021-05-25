美韓聲明提台海穩定「南韓該怎麼做」　五角大廈：美對台政策不變

▲美韓兩國聯合聲明中提及台灣海峽問題。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登與南韓總統文在寅21日於白宮發表聯合聲明，提到維持台海和平穩定與自由開放的印地地區。對此，美國國防部發言人柯比（John Kirby）在記者會上表示，美國對台政策維持一貫沒有改變，至於南韓應該如何付諸實行，應由南韓方面回答。

根據韓聯社報導，國防部24日例行記者會中，有南韓記者提問根據聯合聲明內容，若台海發生軍事衝突或類似緊張狀況，「美方期待南韓做出什麼回應」。柯比表示這個問題應由南韓回答，因美國對台政策並未改變，不樂見片面改變現狀的行為之外，也會繼續協助台灣自我防衛。

台灣海峽被指為是世界上最危險的區域，因一旦中共進犯台灣，可能觸發影響多國的大規模作戰，此前美日領導人聯合聲明、七大工業國（G7）外長聯合公報，以及最新的美韓領導人聯合聲明中，均提出維持台海穩定的重要性。

南韓總統文在寅於21日當天被問及對台海議題表態是否遭美方施壓，立刻回答說「沒有」，並表示台海維持和平穩定的重要性，是美韓雙方都同意的，考慮中國與台灣的特殊性，未來在該議題上會更緊密合作。

文在寅是拜登總統上任後第二位訪問華盛頓的外國領導人，第一位則是日本首相菅義偉。4月18日發布的美日聯合聲明中提到台海穩定重要性，是52年來首次提及台海議題；柯比隔日也重申國防部在台海的立場，指出美國政策是以美中三聯合公報與六項保證，以及台灣關係法為依據，並且不樂見台海問題起衝突。