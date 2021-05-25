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馬來西亞2輕軌列車驚傳相撞　車窗爆裂47人重傷

文／中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電

馬來西亞吉隆坡今晚發生輕軌交通事故，造成47名乘客重傷，另有166人受到輕傷。當地媒體報導，警方初步調查顯示，2輛列車未相撞，而是因為緊急剎車導致多人受傷。

▲▼馬來西亞輕軌誤傳「兩車相撞」　車窗爆裂、乘客流血癱坐47人重傷。（圖／翻攝自推特「@iamjustinpraba」）

▲駕駛區車窗破裂、頂蓋掉落，車廂內則是相當混亂。（圖／翻攝自推特「@iamjustinpraba」）

「星報」（The Star）報導，當局表示，發生於格拉那再也線（Kelana Jaya line）的輕軌事故造成47人重傷，另有166人受到輕傷。所有傷者都已送醫接受治療。

RapidKL公司透過推特發文表示，對這起事故感到抱歉，將儘速提供援助及處理這起事件。

星洲網報導，事故發生於吉隆坡當地晚間9時左右。一開始消息指出，2輛列車發生相撞，但警方初步調查顯示，列車並未在隧道裡相撞，而是因為緊急剎車導致乘客跌倒受傷；事故原因仍有待進一步調查。

事故發生後，許多照片及影片在社群媒體上流傳，可看到許多乘客跌坐在地，也有人手部受到割傷而流血。

1998年通車的格拉那再也線是馬來西亞首條自動駕駛列車系統，共有37個車站。格拉那再也線是馬來西亞最繁忙的捷運路線，疫情前的每個上班日平均載客數將近30萬人。

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