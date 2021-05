馬來西亞2輕軌列車驚傳相撞　車窗爆裂47人重傷

JUST IN : There has been an accident on the LRT Kelana Jaya line, specifically trains number 40 and 81. pic.twitter.com/MQodOJdyjJ

文/中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電

馬來西亞吉隆坡今晚發生輕軌交通事故,造成47名乘客重傷,另有166人受到輕傷。當地媒體報導,警方初步調查顯示,2輛列車未相撞,而是因為緊急剎車導致多人受傷。

▲駕駛區車窗破裂、頂蓋掉落,車廂內則是相當混亂。(圖/翻攝自推特「@iamjustinpraba」)

「星報」(The Star)報導,當局表示,發生於格拉那再也線(Kelana Jaya line)的輕軌事故造成47人重傷,另有166人受到輕傷。所有傷者都已送醫接受治療。

RapidKL公司透過推特發文表示,對這起事故感到抱歉,將儘速提供援助及處理這起事件。

星洲網報導,事故發生於吉隆坡當地晚間9時左右。一開始消息指出,2輛列車發生相撞,但警方初步調查顯示,列車並未在隧道裡相撞,而是因為緊急剎車導致乘客跌倒受傷;事故原因仍有待進一步調查。

JUST IN | Reports of train accident involving coach train number 40 and 81 of the LRT Kelana Jaya line.



Not much details at moment as eyewitnesses are sharing images and videos of the current situation of injured passengers in the train.



Let’s pray for them!pic.twitter.com/3f7FaHr5hA