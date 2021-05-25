逼客機迫降「抓異議人士」　白俄羅斯甩鍋哈瑪斯：他們說有炸彈

▲逼班機迫降抓人引發各國譴責，白俄羅斯竟然甩鍋哈瑪斯：「他們說有炸彈。」（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

白俄羅斯23日為拘捕一名流亡波蘭的反對派人士，謊稱一架由希臘飛往立陶宛的飛機上有炸彈，逼迫該飛機降落在白俄首都明斯克，事件曝光後引發歐盟多國強烈不滿。白俄羅斯24日解釋，他們確實有收到一封炸彈威脅警告，訊息來自巴勒斯坦恐怖組織「哈瑪斯」（Hamas）。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，白俄羅斯交通部部長西科斯基（Artem Sikorski）24日表示，他們確實有收到一封炸彈威脅警告，內容是「我們，哈瑪斯的戰士，要求以色列停止對加薩地區的攻擊，我們要求歐盟停止對以色列的支持，如果不滿足我們的要求，炸彈就會在維爾紐斯的上空爆炸」。

據悉，一架瑞安航空飛機23日原訂要從希臘飛往立陶宛維爾紐斯（Vilnius），沒想到在途經白俄羅斯境內時，突然收到明斯克機場塔台通知「有炸彈威脅」，要求其遵循指引降落在明斯克機場，白俄軍方甚至派出一架米格-29戰機護航，機長只好遵循指示降落。

▲白俄羅斯反對派人士被捕，夥伴舉牌問人在哪裡？（圖／路透）

不料飛機才剛降落不久，白俄軍警就登機將流亡波蘭的反對派人士逮捕，至於原本提到的「炸彈威脅」，安全人員在檢查了所有乘客及其行李後，沒有發現任何的爆裂物或爆炸裝置，導致許多歐盟國家質疑，白俄根本是為了拘捕反對派人士，才製造藉口逼迫飛機降落在明斯克。

歐盟24日除了向白俄羅斯大使抗議，要求白俄政府馬上釋放反對派人士外，也在一份聲明中強烈譴責白俄威脅飛機及其乘客性命安全的行為。歐盟多國目前正在考慮，是否加強對於白俄的制裁，甚至所有飛機未來完全避開白俄領空，並禁止白俄羅斯航空（Belavia）的飛機在歐盟成員國機場降落。

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