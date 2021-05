以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

▲以色列耶路撒冷驚傳恐怖攻擊事件。(圖/路透,下同)

記者閔文昱/綜合報導

以色列位於耶路撒冷的警察總部驚傳襲擊事件,一名嫌犯拔刀後刺傷了2人,後被在場的警員擊斃。目前以色列國防軍已將此事件判定為恐攻事件。

根據《以色列時報》(The Times of Israel)報導,當地時間下午1點半左右,在靠近以色列位於耶路撒冷的警察總部外,一名以色列國防軍士兵以及一名路人遭到凶嫌持刀刺傷。最後現場員警迅速作出反應,當場擊斃這名凶嫌。

當地醫護人員表示,遭刺的2人都是20多歲的年輕人,目前都已送到附近的醫院接受治療,並無大礙。

目前以色列軍方已將此事件定調為恐怖攻擊。總統李佛林(Reuven Rivlin)也向傷者表達慰問,並感謝在現場迅速採取行動的警員。他強調,不會與恐怖份子妥協,「我們不允許恐怖主義抬頭,我們會一直與他們抗爭。」

事實上,該地區過去就曾發生數次恐怖攻擊事件,加上以色列近期與加薩走廊關係緊張,是否與本次恐怖攻擊有所關聯,當局還在調查當中。

JUST IN - Stabbing attack in Jerusalem, near the National Headquarters of the Israel Police. 2 wounded, assailant neutralized. pic.twitter.com/GKTBBt2L62

JUST IN - Stabbing attack in Jerusalem, near the National Headquarters of the Israel Police. 2 people are injured. 1 in critical condition. Terrorist neutralized, according to Israeli security forces. pic.twitter.com/0yWvnEOEZA