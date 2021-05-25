60年前倒閉飯店重生！藝術家保留舊有紅磚　廢墟翻轉成最美工作區

卡西那創新之家（Cassina Innovation House），一座擁有125年歷史的巴西磚造建築，位於巴西亞馬遜雨林中央，由當地的洛朗‧特羅斯特建築事務所（Laurent Troost Architectures）做了精心修復後，終於從廢墟中重生，能在新的時代裡擁有新的功能。





該原始結構建造於1890年後期，原先是由義大利人安德里亞·卡西那（Andrea Cassina）擁有，做為豪華飯店Hotel Cassina。在金融危機席捲當地時，該飯店則轉成了賭博與賣淫場所Cabaré Chinelo，最終於1960年倒閉。





幾十年來，由於無人使用，內部倒塌，蔓生的植披覆蓋了整座建築，營造出特殊的視覺空間，吸引了美國藝術家瑪塔-克拉克（Gordon Matta-Clark）藝術家、美國地景藝術家史密森（Robert Smithson）等藝術家與設計師的注意...

洛朗‧特羅斯特建築事務所表示，這座廢墟的不完美，正是吸引人們關注與好奇的所在。它會引起人們對於城市的過去，以及對人們行動與傳統建築等系列反思。在這樣的了解下，團隊為這共有1,586平方米的四層樓建築，保留了原有的紅磚外牆與石質基牆，並決定以預製鋼製系統重建內部結構，以及在屋頂添上玻璃。

圖文來源／Dezeen

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