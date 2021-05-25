替失蹤5個月妻子郵寄選票 　川普鐵粉謀殺案曝光

▲科州男涉嫌殺害去年失蹤的妻子而被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

美國科羅拉多州（State of Colorado）的巴里（Barry Morphew）6日因涉嫌殺害2020年失蹤的妻子蘇珊娜（Suzanne Morphew）而被捕，他告訴調查人員去年為下落不明的妻子投出一張郵寄選票，以幫助川普獲勝，目前遭控偽造公共記錄（Forgery of a Public Record）及郵寄選票欺詐。

根據美聯社報導，查菲縣（Chaffee County）警長辦公室的逮捕宣誓書稱，2020年10月書記員通知警長辦公室，收到了一張蘇珊娜的郵寄選票，但根據檔案顯示，她已在2020年5月失蹤，之後這張選票被做為扣押證據。

該張選票上沒有蘇珊娜的簽名，但巴里在見證人的欄位上擅自填入自己的名字，調查人員詢問是否知道這樣的行為是非法的，他竟回答「我不知道不能為自己的配偶這樣做」

▲郵寄選票。（圖／路透）

蘇珊娜的鄰居2020年5月10日通報了她的失蹤，並表示她騎自行車出門後就沒有回來。失蹤一周後，巴里在臉書上發布了一段影片，要求各界提供有關自己妻子下落的資訊，但依警方調查，相關證據皆顯示巴里與妻子的死亡有所關聯。

根據報導，查菲縣警長說，在科羅拉多州已進行了135次搜索，始終沒有發現她的遺體，調查人員認為蘇珊娜已死。