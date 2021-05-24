澳洲加入美日法聖女貞德軍演　華春瑩回應：毫無影響

▲澳洲加入美日法「聖女貞德21」軍演。（圖／取自Chief of Navy Australia）

實習記者陳培鈞／綜合報導

澳洲在本（5）月11至17日期間，加入美日法在東海的「聖女貞德21」（Exercise Jeanne d'Arc 21，ARC21）聯合軍演，共同演練兩棲攻擊作戰、城市戰和防空戰。大陸外交部發言人華春瑩宣稱，這場演習只具象徵性，不需加以回應。

綜合外媒報導，香港軍事評論員宋忠平表示，澳洲軍力太弱，根本不是解放軍的對手，若它介入台海的軍事衝突，會率先被攻擊，加上澳洲位於解放軍東風－26彈道飛彈的射程範圍內，若是挑釁中國，恐難以躲開。

▲華春瑩表示，聯合軍演對中國毫無影響。（圖／翻攝中國外交部網站）

北京對澳洲發出嚴厲警告，也沒把法國放在眼裡。大陸外交部發言人華春瑩13日提到，這4個國家不反省自己的侵略歷史，不為世界和平努力，老是拿中國當箭靶，強化軍事實力，所為何事？她還強調，聯合軍演對中國毫無影響，只會浪費他們的油，法國在西太平洋並沒有核心利益，參加軍演只是友情幫忙，日本則是抱持過時的冷戰心態，只會製造分裂和對抗。

解放軍的052D型飛彈驅逐艦南京號、054A型護衛艦揚州號，和903A型補給艦高郵湖號在4國軍演結束後，經過了日本的宮古海峽，往阿拉伯海前進。陸方表示，這是例行的反海盜巡邏，不是針對聯合軍演。