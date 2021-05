23歲男幫染疫奶奶買藥　被惡警「砸爛手機」賞一巴掌再棍打！

▲男子正要解釋,就被警察賞一巴掌。(圖/翻攝自Twitter/Ejaz Kaiser)

記者李振慧/綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻,恰蒂斯加爾邦傳出警方執法過當,當街毆打一名需要出門幫奶奶買藥的男子,還把對方的手機砸爛。警察施暴的影片在網路上引發民眾怒火,目前涉案員警已被停職處分。

恰蒂斯加爾邦蘇拉傑普爾鎮(Surajpur)上周末實施封城,23歲男子米塔爾(Aman Mittal)由於祖母確診新冠肺炎,他前往醫院幫忙帶藥與食物給對方,然而在路上被警察夏馬(Ranbir Sharma)盤查時,當場被甩一巴掌,後來還被警察用棍子毆打。

影片在網路上爆紅後,警方表示,因為米塔爾說詞反覆,一下說要去打疫苗,一下說要去探望祖母,夏馬基於遵從當局的封城政策才會採取嚴厲手段。不過米塔爾表示,他為了證明自己只是幫忙照顧祖母,當下拿出紙條與手機,結果卻被賞了一巴掌,手機也被砸壞。

事件後來引發當局關注,恰蒂斯加爾邦首席部長巴格勒(Bhupesh Baghel)在推特上譴責,夏馬的行為是完全不可被接受,絕不會容忍這樣的惡行。夏馬強調自己絕對沒有不尊重米塔爾的意思,並且鄭重道歉,目前已被停職。



What does this brazen act of #IASofficer exemplify? #Chhattisgarh Collector in #Surajpur orders police to punish a boy wearing mask, threw away his mobile phone during lockdown. Citizens asking why can't the DM be humane amid #COVID19 crisis @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/Ed9TcuyBDa