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嬰兒等不急到醫院　孕婦「高速公路上」生產驚險影片曝光

▲▼公路出生的第三個孩子諾瓦．瑪莉。（圖／翻攝自Instagram／thecampbellcloud）

▲惠特比夫婦第三個孩子諾瓦．瑪莉。（圖／翻攝自Instagram／thecampbellcloud）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大安大略省一對夫妻日前開著卡車前往醫院接生，孩子突然在車上降臨，兩人事後形容當日場景，「情緒像在做坐雲霄飛車」，影片分享於Youtube與抖音上，引來數千觀看，網友也紛紛送上祝福，表達對母子平安的喜悅。

艾莉卡在CBC訪問時表示，5月10日下午羊水破時，自己並未感覺疼痛，而之前2個孩子都出生的相當快，但也未多想，不料在前往醫院途中，突然意識到孩子要在車裡出來了，「在高速公路上生孩子，真的非常、非常可怕。」

上傳影片中顯示，夫妻二人坐在車中，準備前往十多分鐘車程的醫院分娩，途中仍玩笑地討論孩子姓名，突然艾莉卡的宮縮開始加速，她抓著一旁窗戶大叫，「我需要用力，我已經很努力控制自己了。」

兩人的第三個孩子諾瓦．瑪莉迫不及帶要降臨世界上。

特洛伊慌張回應，「你要推是什麼意思，不，不，你不能推。」

艾莉卡在頻繁宮縮期間，仍指示丈夫打電話給助產士，助產士也立刻讓特洛伊在路邊停車，撥打119叫救護車，電話接通後，艾莉卡大喊，「我要在407號公路上生孩子了。」

混亂中，特洛伊跳出駕駛座，打開副駕駛側的門，並對電話中的接生員叫說，「我看到嬰兒的頭了，她的頭露出來了，請告訴我怎麼辦！」

嬰兒在幾秒後出生，但前20秒沒有發出任何哭聲，讓父母緊張到崩潰，而小女孩第一次哭出來時，大家紛紛鬆了一口氣。艾莉卡表示，「她第一次放在我胸口時，唯一的想法就是『她需要哭』，她哭出來的時候，我心中的大石頭終於放下，『天啊，孩子終於來了。』」

救護車也在不久後出現，將一家人送往醫院，並提供媽媽與孩子完善檢查與照顧，如今母女安全。

影片尾聲，特洛伊抱著剛出生的女兒坐在醫院病床旁，對著鏡頭說，「終於從震驚中恢復過來，因為我剛剛在高速公路接生了這個孩子」，而艾莉卡打趣回覆，「孩子是我接生的，你只是接住了他。」

特洛伊笑著承認，「好吧，你做了所有的工作。」

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