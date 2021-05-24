Coser「佐歌奈」公告自己確診！13天足跡曝...嘆：找不出在哪染疫

▲Coser佐歌奈在臉書公告「自己確診了」。（翻攝自Facebook／佐歌奈Sakana）

實習記者高琳景／綜合報導

知名Coser「佐歌奈Sakana」擁有美麗外貌和姣好的身材，在Cosplay圈小有名氣。今日她在臉書發文表示「確診新冠肺炎（COVID-19）」，目前正住在負壓隔離病房。對於為何會染疫，她則感到莫名奇妙，「沒有任何接觸史，至今感染源仍不明」、「我實在找不出自己在哪邊染疫的可能性，這是最可怕的地方。」

佐歌奈於今（24）日在臉書發文寫下，「這邊告訴各位，經過醫院篩檢後，我已經確診新冠肺炎，目前已由政府相關單位的協助在負壓隔離病房住院中，這段時間會好好調養身體、早日康復。」

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最讓她莫名其妙的是「沒有任何接觸史，至今感染源不明。」佐歌奈表示，住院後天天都在關注電視是否有播報她確診日期及足跡，可是都沒有，等到後來其他縣市更晚確診的足跡都上報了，還是沒有看到。

佐歌奈提到，有些友人反對她公告確診，擔心她因為確診被攻擊，但她認為還是需要讓大家知道，她沒有任接觸史也染疫了，更可怕的是找不出在哪邊染疫的可能性，「目前得到的新聞資訊只能判斷在板橋車站或高鐵時有人身上有病毒，而我剛好被感染了。」

最後佐歌奈也提醒粉絲，希望透過自己的案例來勸世，即便她這麼小心防疫，且已盡可能減少外出次數，卻還是不知不覺的染病，大家真的不要心存僥倖自己不會中鏢。不少粉絲看到文章後，直呼「保重身體，早日康復！」、「早日康復，期待能再場次看見健健康康的佐歌奈」、「放心治療,臺灣醫療一級棒」、「沒有人願意生病的，請保重」。