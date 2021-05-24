無康復希望者禁入ICU！　「疫苗不夠+變種病毒」讓東南亞疫情重燃

▲馬來西亞23日新增7000例確診。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐美多國在全面接種疫苗的情況下，新冠肺炎疫情已逐漸趨緩，但《衛報》指出，東南亞國家卻在此刻迎來新一波疫情，主要原因除了傳播性極強的印度變種病毒傳入之外，疫苗分配不均也讓東南亞各國無法全面防堵疫情，馬來西亞甚至有醫院不讓「無康復機會」的病患送入加護病房，以便收治更多確診重症病患。

根據《衛報》報導，泰國自4月初以來，不斷出現群聚感染病例，確診數暴增至13萬；鄰國馬來西亞23日新增7000例確診，政府正全面重建加護病房；新加坡和越南都曾因為成功控制疫情受到國際讚揚，如今卻也重啟防疫封鎖措施。

▲目前新加坡有25％的人已經接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



新加坡國立大學（National University of Singapore）公共衛生學院院長張毅穎（Teo Yik Ying）表示，這波疫情是個警訊，就是新冠疫苗必須更平均分配，「由於疫苗的獲取不平等，所以疫情爆發的中心很有可能改變。」

目前新加坡有25％的人已經接種疫苗，泰國完全接種的人數不到1.5％，馬來西亞也只有2.88％的人接種了兩劑疫苗，越南同樣僅有1％的人口施打了疫苗。

▲泰國完全接種疫苗的人數不到1.5％。（圖／路透）



張毅穎也點出了印度變種病毒帶來的威脅，「我不認為新加坡最近的疫情爆發是因為不遵守防疫規則，而是B.1.617變種病毒的傳染力更強，傳播速度令人感到相當恐懼，我們可以看到它如何在10天之內傳給四層的人，也就是從第一個傳到第二個，再傳到第三、第四個，這與我們去年面臨的狀況相比完全不同。」

根據馬來西亞當地媒體報導，吉打州的醫院正在調整加護病房的床位，國家衛生委員會主席哈耶迪（Mohd Hayati Othman）表示，「我對這麼做感到內疚，但我別無選擇，在某些情況下，醫生必須決定哪位病人可以送進加護病房，如果病情太嚴重，沒有希望了，我們就不會讓他進入。」

哈耶迪指出，除了確診病患以外，醫院還要治療一般的病患，不論是確診者或是非確診者，醫生都會對要送入加護病房的人進行徹底檢查。

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