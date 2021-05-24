大阪5月疫情佔全國1／3死亡數　醫療資源「系統性」崩潰

▲大阪新冠疫情燃燒。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本第2大城大阪疫情嚴峻，病床與呼吸機等關鍵醫療資源即將耗盡，目前1萬3770名確診病患中，只有14%能夠入院治療，將對醫療體系帶來「系統性」崩潰，專家強烈呼籲日本當局，不要繼續舉辦東京奧運會，尤其全國目前少於一半醫療人員完成疫苗接種。

據《路透社》報導，日本西部目前遭受第4波新冠疫情衝擊，5月死亡人數佔全國的三分之一，儘管900萬人口只佔全國的7％，而大阪情勢特別嚴重，單週截至週四就已新增3849例確診病例，較三個月前成長逾5倍，截至23日上午，大阪確診總數高達9萬7727例，其中包括2124死亡病例。

醫療資源更瀕臨崩潰，大阪目前的1萬3770名患者中，只有14%能夠住院接受治療，大多必須待在家中療養，導致許多重症患者在得到醫療護理前就在家中死亡，而專為重症患者預留的348張病床，已有96%被使用。

大阪近代大學醫院院長東田裕二（Yuji Tohda）表示，這象徵著醫療體系即將崩潰，而「高傳染性英國變種的大肆散播與不斷下滑的民眾警惕，都是造成現今爆炸性確診病例的關鍵原因。」

▲大阪醫科學大學附屬醫院（OMPUH）院長南俊明。（圖／路透）

大阪醫科學大學附屬醫院（OMPUH）院長南俊明（Toshiaki Minami）表示，此變種病毒在年輕人中傳染性較高，且很難痊癒，「直到現在，很多年輕人都認為自己不受疫情影響，但這次不一樣，每個人都承擔相同風險。」他更透露，多家供應商最近警告醫院，用於鎮定插管患者的异丙酚（Propofol）庫存量非常少，許多醫院也缺乏關鍵呼吸器等，醫療資源匱乏嚴重。

醫院護理部負責人中山咲月（Satsuki Nakayama）強調，高風險環境下照顧大量重症病人帶給醫療人員極大負擔，「許多護理師已表明瀕臨崩潰，醫院需考慮人事變動，從其他部門幫助提升人力。」

▲日本大批民眾上街抗議政府繼續舉辦東京奧運。（圖／路透）

醫科大學急救醫學部長秋涼高須（Akira Takasu）呼籲，政府應停止舉辦東京奧運，「我們來不及阻止英國變種病毒散播，下一個就會是更嚴重的印度變種。」他強調，奧運屆時會引入7萬至8萬來自世界各地運動員與同行者，可能在夏季引發另一波災難。