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印度婦女「戴氧氣罩」煮飯！被推崇是母愛　網氣炸：把她當奴隸？

記者張寧倢／編譯

印度新冠疫情嚴峻，許多病患必須倚靠氧氣設備才能順暢呼吸，而最近網路社群上卻瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片，一旁還以文字附註「無條件的愛＝母親」，然而，IG與推特的網友相當不滿地表示，母愛不是父權社會用來箝制女性的藉口，「不是該讓她休息嗎？」、「這簡直是奴隸制」。

根據印度《Times Now》報導，網路上近日瘋傳的一張照片讓網友們怒氣值破表，這似乎是某個IG用戶發布的限時動態截圖，其中有一名印度婦女已經戴著氧氣面罩，但她卻是仍然在廚房裡煮著食物，文字註解還寫著「無條件的愛＝母親，她從不下班」（Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.），隨著網友快速轉發，這張照片在IG與推特的討論度越來越高，甚至引發公憤。

▲▼印度疫情,戴著氧氣罩的病患在車內等待入院治療。（圖／路透）

▲印度醫療體系超過負載，戴著氧氣罩的病患被迫在車內等待醫院出現空餘床位。（圖／路透）

印度知名歌手Chinmayi Sripada也在推特發文稱，究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」，雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶，但就算這是虛構的場景，仍然應該停止宣揚這個強迫婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。

印度電影製作人Naveen Mohamedali表示，這不是愛，這是社會結構下的奴隸制度。印度記者兼作家Gautam Mengle也在推特上表達不滿稱，無論是誰選擇站在她身後拍下這張照片，而不是阻止她繼續在廚房工作，都是這件事的第一個罪犯，而整個社會則是下一個。

儘管有人認為照片經過安排或修圖，但多數網友仍然相當憤怒，紛紛留言表示，「不是該讓她休息嗎？」、「停止將婦女描繪成永恆的犧牲者，並給予應有的支持與幫助」、「這不是愛，是酷刑和虐待」、「家人應該感到羞恥，竟讓母親看起來像一個奴隸」、「這很不人道」。

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