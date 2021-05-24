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英國預計6／21完全解封！疫苗接種已逾6千萬劑　43%成年人打完2針

▲▼ 新冠疫苗,疫苗施打,疫苗,澳洲。（圖／路透）

▲英國新冠疫苗已經接種逾6千萬劑。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）宣布，截至目前，英國已經接種超過6千萬劑新冠疫苗，其中有超過2200萬人、約43%的成年人已經接種兩劑疫苗，此前公衛部門研究結果顯示，輝瑞與AZ兩款疫苗對印度變種病毒有效，這讓漢考克越來越有信心，「政府預計能在6月21日解除封鎖。」

根據BBC報導，英國22日當天共有76萬2361人接種新冠疫苗，達成單日接種人數次高紀錄，其中20萬5410人施打第一劑、55萬6951人施打第二劑，這意味著英國有43%的成年人已經完全接種疫苗，且有72%的成年人至少接種了一劑，總計已接種了超過6千萬劑疫苗。英國公共衛生署（Public Health England，PHE）研究指出，輝瑞疫苗對印度變種病毒防護力將近9成，AZ疫苗則約6成，在預防重症與死亡方面尤其有效。

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲英國PHE宣布批准輝瑞疫苗與AZ疫苗對印度變種病毒株有效，莫德納疫苗則因為樣本數過少而未納入研究。（示意圖／路透）

衛生大臣漢考克表示，這是英國抗疫的偉大里程碑，接種兩劑疫苗是絕對重要的，研究結果也讓他對於政府將在6月21日進入「最後階段的解封」，越來越有信心。報導指出，儘管印度變種病毒B.1.617.2的爆發可能打亂解封步調，但如果屆時變種病毒已獲控制，所有社交接觸的限制將被取消，商店與零售業者可以開業，也會允許夜店、酒吧重啟。

內政大臣巴特爾（Priti Patel）受電視節目訪問表示，目前的逐步解封不會是「一路綠燈」，民眾必須保持謹慎、遵守所有防疫規定，「這是我們生活的一部份，並將繼續下去，而且這將幫助我們在6月21日實現完全解封的目標。」

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