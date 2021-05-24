今日再增6死！皆60歲以上長者「2人死亡後才確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334例新冠本土病例，另有256例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增6例死亡，都是60歲以上長者，當中有2人死亡之後才確診；國內累積至今新冠死亡個案達到29例。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1860為70多歲女性，有胃癌等慢性病史，5月14日採檢，17日確診，19日死亡。案2476為70多歲男性，有扁桃腺惡性腫瘤等慢性病史，5月17日出現發燒症狀並就醫，19日確診，21日死亡。案2720為60多歲男性，5月15日出現咳嗽症狀，16日自行就醫採檢，20日確診，22日死亡。案2825為60多歲男性，有高血壓、肝硬化等慢性病史，5月17日出現發燒症狀， 20日確診，22日死亡。

案4162為60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診。案4284為60多歲男性，有萬華區活動史，5月22日死亡並通報採檢，23日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計364,911例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含325,070例排除)，其中4,917例確診，分別為1,116例境外移入，3,748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中29例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。