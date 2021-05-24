北市快篩陽性率「掉到5.9%」　陳時中公布偽陽性高3縣市

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情未歇，全台各縣市也紛紛設立快篩站幫民眾採檢，截至23日晚間，全台已有123處採檢站，以新北27處最多，台北、高雄各23處次之，台中也有12處。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日台北市快篩陽性率已從前天的8.5%掉到5.9%，新北市則維持4%，另有3縣市偽陽性較高。

▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」。（圖／記者黃克翔攝）

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目前全台只剩台東縣、金門縣未設有採檢站，大多數篩檢站是設在醫院急診外，有部分設在社區。台北市長柯文哲今（24）日在防疫會議時要求，台北市20家急救責任醫院若有民眾快呈陽性者，PCR樣本就要標明第一優先送檢，不能拖3天才出來，「因為會拖我時間」。

指揮中心在記者會中也公布提供抗原快篩的採檢站每日檢驗量級結果，台北、新北等相對熱區，昨日快篩陽性率已分別掉到5.9%與4%。陳時中說，雖然樣本數少，但還是有趨勢可以參考。另外，苗栗、高雄、連江、雲林、澎湖雖然有設立快篩站，但採檢數都非常少，雲林縣採了122人，複驗PCR無人陽性；澎湖只採了1人。

連江縣前天做了79名快篩，採檢出3名陽性，但PCR檢驗都是陰性。台中市5/21大規模快篩，從2720人中發現45名陽性，但其中只有1人PCR陽性。在此可見，快篩有方便性，但在罹病率不是很高的地方，偽陽性又今會增高很多，呼籲縣市政府設立採檢站在快篩選擇就要特小心，否則會造成不必要負擔。