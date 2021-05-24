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快訊／增334例本土「各縣市分佈曝光」　新北177例最多

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情未歇，今日又新增334例本土個案，另有校正回歸本土個案256例，總計595例。確診個案中新增6例死亡。新增病例中，以新北177例最多，其次為臺北市99例、桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及臺中市各7例、高雄市5例、屏東縣及臺南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

指揮中心表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為臺北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及臺中市各7例、高雄市5例、屏東縣及臺南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

▲▼0524公布334+256例。（圖／指揮中心提供）

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▲0524公布334+256例。（圖／指揮中心提供）

校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以臺北市148例最多(以萬華區76例為多)，其次為新北市99例(以板橋區34例為多)，桃園市6例、苗栗縣2例、臺中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

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