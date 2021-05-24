快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量71毫米

▲雷達回波圖出現「紫色強對流」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

大雷雨轟炸！中央氣象局今天（24日）對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至下午2時15分。根據氣象局觀測，新北市新店最近一小時雨量達71毫米，另雷達回波圖上也出現「紫色強對流」。

►大雷雨示警區域：

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基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市：信義區、大安區、文山區、南港區、內湖區

新北市：新店區、三峽區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

氣象局稍早也對14縣市發布大雨特報，鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼大雷雨炸北部。（圖／氣象局）



氣象局說，今凌晨鋒面逐漸接近，鋒前不穩定及偏南風，高屏清晨有局部對流降雨，上午之前中部沿海及台東地區也有零星降雨，雖然上午各地大多為多雲到晴；不過，中午之後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請留意局部短時強降雨等較為劇烈的天氣現象；晚上鋒面影響，北部及東半部仍有局部降雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局表示，沒下雨前氣溫炎熱，西半部高溫普遍達34、35度，東半部高溫也有32、33度，中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫的機率，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）