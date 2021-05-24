飼主不在家...2喵星人誤踩電陶爐開關引發火警　1隻嗆傷送醫

▲2隻闖禍的貓咪，不慎誤觸廚房裡的電陶爐開關，差點將主人的套房燒掉。（圖／新竹市消防局提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市有1民眾在套房內飼養2隻寵物貓，日前外出時讓牠們在房間內自由活動；不料晚間卻發生火警，廚房流理台周遭與冰箱都被燒成焦黑一片，消防人員初步研判，起火原因疑似寵物誤觸電陶爐開關，引燃附近物品而造成，所幸未釀更嚴重火勢，2隻闖禍的貓咪也被濃煙嗆傷送醫。

新竹市消防局表示，這名承租套房的住戶養了2隻貓，日前外出時將牠們放出自由活動，其中1隻疑似貪玩跳上流理台，不慎誤觸電陶爐的開關而持續加熱蓄積熱能，導致流理台上方小櫃子著火引發火勢，民眾見狀趕緊通報消防隊求援，飼主也剛好回家衝進屋內，所幸火勢並未擴大，但其中一隻貓吸入太多濃煙而送醫。

據專業人士解釋，電陶爐是用紅外線將爐面直接加熱，因為鍋具與面板接觸的面積有限，導致熱源散發至空氣中，所以雖然沒有明火，但就與瓦斯爐一樣，使用時會使周圍溫度升高。電陶爐最大火力的爐表面溫度可達攝氏400度以上，足以引燃紙箱及布類等可燃物。

新竹市消防局也提醒民眾，家中飼養寵物的民眾，須留意寵物誤觸電器開關的危險，並做好電器產品適當的安全保護措施，外出時若要獨留寵物在家，最好將寵物放進籠子或將寵物活動區域與電爐隔離，避免誤觸電器開關引發火災。

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