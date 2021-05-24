立陶宛外交部證實：退出「17+1」合作機制！　 籲歐盟成員國跟進

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

立陶宛外交部宣布，該國已經退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，同時呼籲其他國家效仿退出，這也是歐盟與中國關係越來越不穩定的最新跡象。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯更指出，此平台從歐盟的觀點來看，就是在製造分化。

根據《Politico》報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）21日表示，該國已經退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，並呼籲歐洲各國效仿退出，「從我們的角度來看，歐盟是時候從分裂轉向更團結、效率更高的27+1模式了。」他強調，「當所有27個歐盟成員跟歐盟機構合作時，歐盟才是最強大的。」

▲歐盟與中國關係越來越不穩定。（圖／CFP）



中國駐歐盟使團發言人表示，中國對立陶宛的舉動並不知情，並強調「17+1」合作機制並不是由中國主導，而是各方自願、共商共建、開放包容的合作機制，「中國與中東歐國家合作在這9年來取得豐碩成果，這給相關國家帶來實實在在的利益，也為中歐關係增添了新的內涵。」

立陶宛的舉動，也成為了歐盟和中國關係越來越不穩定的最新跡象。歐洲議會20日才以壓倒性票數通過凍結「中歐投資協定」的議案，直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁才會解除凍結。大陸外交部發言人趙立堅則回應，歐盟應該少感情用事，多關注理性思考，根據自身利益做出判斷。

立陶宛退出後，「17+1」合作機制目前剩下波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波赫、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞和希臘；未來可能變成「16+1」合作機制。

事實上，除了中國之外，俄羅斯近來與歐盟的關係也相當緊繃，包含波蘭、捷克、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、德國、瑞典、羅馬尼亞皆和俄國相互驅逐外交官。起因除了力挺美國之外，還有支持疑遭到俄國政府下毒的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。

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