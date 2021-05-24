巴西總統「不戴罩」召開逾百人集會　遭衛生部門依法開罰！

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因為違反防疫規定遭到地方政府開罰。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前在馬拉尼昂州（Maranhao）召開集會，但因為違反了強制佩戴口罩等新冠防疫規定，遭到當地衛生部門開罰。左翼州長迪諾（Flávio Dino）表示，總統在馬拉尼昂發起毫無衛生保障的集會，而相關法律規定適用於所有人。

▲巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於5月23日在里約熱內盧召開支持者集會活動。（圖／路透）

根據路透等外媒報導，巴西是全球新冠死亡人數第二高的國家，僅次於美國，蛋總統波索納洛長期以來淡化疫情嚴重性，多次公開批評社交距離、戴口罩和實施封鎖等防疫措施，還稱新冠只是「小感冒」，這除了讓他面臨漸增的公眾壓力外，巴西參議院上月更是直接對政府的疫情應對政策啟動調查，計畫在明年大選之前，對總統施加政治壓力。

▲波索納洛政府遭到巴西參議院發起防疫政策與作為的相關調查。（圖／路透）

馬拉尼昂州州長迪諾在21日晚間發文指出，當地衛生部門已經針對總統提起違規訴訟，因為波索納洛在馬拉尼昂推廣毫無衛生保障的集會，未能遵守當地禁止100人以上集會、強制佩戴口罩等健康安全法規，這項法律是適用於所有人，因此總統依規必須支付罰款。據報導，總統辦公室有15天時間提出上訴，其後將確定罰款金額。

Estamos vivendo uma fase especialmente desafiadora da pandemia. A equipe da saúde tem trabalhado muito. E hoje resolveu lavrar Auto de Infração contra o presidente da República, pela promoção no Maranhão de aglomerações sem nenhum cuidado sanitário. A lei é para todos. — Flávio Dino (@FlavioDino) May 21, 2021



報導指出，波索納洛21日在距離馬拉尼昂州首府500公里處的阿薩蘭迪亞（Acailandia）發放農村地契，將農地所有權歸給農民，當時親自主持活動的總統並未戴上口罩，又在發言中批評實施防疫限制政策的州長是「胖嘟嘟的獨裁者」（chubby dictator）。

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