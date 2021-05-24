醫護人力不足！指揮中心鬆綁返工標準：隔離7天採檢陰性可上工

▲台大醫院快篩站，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來連日單日確診病例破百，指揮中心於19日宣布全國進入三級警戒，各地陸續傳出醫院收治爆量的消息。為因應醫療人力不足問題，中央流行疫情指揮中心最新公告應變處置建議，放寬相關規定，沒有打疫苗的醫護人員，只要隔離7天就加上1採陰性可以返回工作，接種完兩劑疫苗者滿14天更是可以直接返回工作，無須採檢。

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▲因應COVID-19疫情醫療照護工作人員提前返回工作建議。（圖／翻攝自疾管署官網）

指揮中心昨（23）日公布「因應COVID-19疫情－醫療照顧工作人力段缺的應變處理建議」，適用於疫情警戒第 3 級（含）以上地區的醫療機構和長期照護機構工作人員。

針對啟動人力備援計畫後人力仍然不足，且無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構時，可提前召回可能仍具傳播風險之醫療照護工作人員返回工作，各類提前返回工作人員建議不分優先順序，由醫療照護機構彈性處理。可以依照疫苗接種情況分為三類：

(一)已完成接種新冠疫苗應接種劑次達14天（含）以上之無症狀接觸者：無症狀即可返回工作，惟需自我健康監測至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。

(二)已接種2劑型新冠疫苗第1劑達14 天（含）以上之無症狀密切接觸者：需自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。自主健康管理期間，於 1 次核酸檢驗結果陰性後，可返回工作，惟返回工作後需每 3 天進行 1 次核酸檢驗至與確定病例最後一次接觸次日起 14 日止。

(三)未接種疫苗或已接種新冠疫苗第1劑但未達14天之無症狀密切接觸者：於居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起 7 日期滿後，於 1 次核酸檢驗結果陰性後，可返回工作，惟返回工作後需於與確定病例最後一次接觸次日起第 10、14日再採檢，並續自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。