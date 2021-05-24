WHA今開幕！日內瓦民眾大讚台灣防疫　驚訝「世衛竟排除台灣」

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

世界衛生大會今天開幕，台灣連續5年未受邀參與，駐日內瓦辦事處公布最新文宣，外國民眾得知台灣確診案例數量時直呼歐洲差太多，並驚訝台灣無法參與世界衛生組織。

第74屆世界衛生大會（WHA）今天起至6月1日以視訊方式舉行，世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀台灣參與。駐瓦處今天在社群媒體公布最新呼籲國際支持台灣參與WHO影片文宣。

▲日內瓦民眾驚訝，台灣病例數與歐洲差很多。（圖／翻攝駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處影片）

影片訪問日內瓦多位民眾，首先詢問他們認為台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情中表現如何。有人表示，台灣位於亞洲，是最早受疫情衝擊處，人口又密集，猜台灣會嚴重受創；但當得知截至5月22日台灣共有3862確診案例、17例死亡，另一名受訪者直呼「哇真的嗎？跟歐洲差好多」。其他受訪者也肯定台灣防疫很不錯。

當再詢問台灣有這樣的防疫成果，卻不是WHO會員，也非WHA觀察員，受訪者則一臉疑惑並驚訝地表示不知道竟是這樣。

▲日內瓦民眾肯定台灣防疫表現。（圖／翻攝駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處影片）

這部影片另播出駐處最近在聯合國歐洲總部「萬國宮」（Palais des Nations）前三腳椅設立台灣藍鵲打卡框的過程。框上大大的「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）文字，讓往來的外國使團及民眾能更了解台灣的訴求，包括美國駐日內瓦代表團等國際友人也紛紛前往打卡框留影，展現力挺台灣。

駐瓦處表示，儘管有越來越多國家支持台灣有意義參與WHO，台灣還是沒有受邀參加今年的WHA。最近台灣疫情升溫，再次提醒世人，疾病無國界，台灣無法參與WHO及WHA將造成全球防疫體系缺口，呼籲WHO摒棄政治考量，讓台灣完整參與WHO。

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