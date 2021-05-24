扯！司機屎意來襲蹲廁所　新幹線「無駕駛狀態」狂奔7.6km

▲新幹線傳出有一名司機，在列車行駛期間跑去蹲廁所。（圖／翻攝自jr-odekake）



記者王佩翊／編譯

日本東海道新幹線一名駕駛16日因腹痛，竟離開駕駛席跑去「蹲廁所」長達3分多鐘，列車就這樣在沒有駕駛員的情況下，以時速150公里的高速一路狂奔7.6公里。根據JR東海的規定，如果發生類似事件，駕駛應該要先聯絡指令人員進行後續處置，但該名駕駛卻直接找一名沒有「駕駛執照」的車掌代為坐鎮。全案目前已經提交國土交通省，JR東海的社長也在21日向國土交通大臣謝罪。

根據《日刊SPORTS》報導，這名36歲的駕駛員擁有8年1個月駕駛新幹線的經歷，16日上午他正駕駛著東海道新幹線「光633號」從東京出發，前往新大阪。然而正當列車從小田原站出發後，該名駕駛卻突然感到便意來襲，同時伴隨著一陣腹痛，隨後他竟將另一名36歲的男性車掌叫到駕駛室。

車掌抵達駕駛室後，該名駕駛丟下一句「你坐在這裡不要碰機器」，隨後便衝進廁所。列車就這樣在沒有駕駛的情況下，一路從熱海站行駛到三島站，沿路狂奔7.6公里，時間長達3分22秒。據悉，在此期間，新幹線的時速高達150公里，車上載有160人。

根據JR東海原本的規定，如發生類似情形，駕駛員應該第一時間聯繫新幹線的指令人員，在非不得已的情況，則必須暫停列車。該名被叫到駕駛室的車掌沒有駕駛執照，因此儘管知道緊急煞車等相關操作，也不可單獨坐在駕駛室內，且他年資長達10年5個月，照理說不應該答應駕駛的委託。

該名駕駛因違反規定，20日被提報至國土交通省。JR東海社長金子慎21日親自造訪國土交通省，向國土交通大臣赤羽一嘉謝罪。

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