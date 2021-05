尬！剛跟文在寅握完手　賀錦麗下一秒竟「狂擦褲子」

▲南韓總統文在寅(左)21日參訪白宮,圖右為美國副總統賀錦麗。(圖/路透社)



記者王佩翊/編譯

南韓總統文在寅21日參訪白宮,與美國總統拜登舉行韓美峰會,而這也是疫情爆發後,文在寅首次出訪。不過外媒卻拍到,美國副總統賀錦麗在與文在寅握手後,竟下意識地在自己的褲子上用力地擦手,相關影片瞬間在網路上發酵。網友們抨擊賀錦麗太過失禮,更諷刺她是「種族歧視」。

Kamala Harris insults the South Korean President Moon Jae-in by wiping her hand off after shaking his hand. #USA #SouthKorea #Democrats #KamalaHarris #MoonJaein #DiplomaticIncident #ForeignAffairs #Insult #Wipe #BadManners pic.twitter.com/h8bysZKeql