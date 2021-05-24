剛果火山爆發釀15死170兒童失蹤　數千民眾緊急撤離

▲剛果尼拉貢戈火山噴發。（圖／路透）

實習記者徐于文／ 綜合外電報導

剛果民主共和國東部「尼拉貢戈」（Mount Nyiragongo）火山22日晚間噴發，火紅岩漿迅速流入附近村莊，造成15人死亡，並燒毀逾500座房屋，數千恐慌民眾徒步逃難，政府也立即發布撤退指令。聯合國兒童基金會（Unicef）透露，目前有約150名兒童與家人失散，逾170名兒童仍失蹤。

當地官方發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）聲明表示，火山噴發造成15人死亡，其中9名逃生中發生交通事故、4名囚犯試圖逃離監獄、2名被活活燒死，死傷人數在未來幾日可能繼續上升。

▲尼拉貢戈火山噴發摧毀逾500座房屋。（圖／路透）

熔岩穿越戈馬主要道路，切斷電力，並阻擋關鍵救援路線，影響高達17座村莊、3個保健中心、1所小學，並燒毀1條輸水管道。國際紅十字會表示，當地約3000至5000名民眾22日晚間逃往盧旺達，其中包括許多攜帶牲畜農民，也於隔日晚間開始返回。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，目前尚未完全瞭解多少家庭受到影響，但數據顯示目前逾150名兒童與家人失散，超過170名兒童仍失蹤。

▲火山噴發導致數百兒童流離失所。（圖／路透）

尼拉貢戈是世上最活躍火山之一，此次噴發主因爲一側裂縫裂開，導致大量熔岩流出，23日能見到明顯燒焦裂縫，寬度約800公尺，上次爆發是在2002年，造成約250人死亡，12萬人無家可歸。

穆亞亞強調，相關人員徹夜監視火山活動，熔岩已漸漸流失強度，但危險尚未結束，活躍地震可導致熔岩再度流出。