《彭博》：全球晶片供應「陷入危機」　除非台灣盡快接種疫苗

▲《彭博社》24日刊出最新報導稱，「全球晶片供應鏈危急，除非台灣接種疫苗」。（圖／翻攝自彭博社）

記者張寧倢／編譯

台灣單日新增本土病例已多日突破200例，新冠肺炎嚴峻情勢之下，《彭博社》24日刊出以「全球晶片供應鏈危急，除非台灣接種疫苗」（World’s Supply of Chips Is in Danger Unless Taiwan Gets Vaccines）為題的最新報導稱，疫情讓台灣卡在美國、中國之間，在幾個方面處於劣勢。

根據《彭博社》報導，今年2月衛福部長曾暗示北京方面施壓阻止台灣向德國購買500萬劑BNT疫苗，當時中國外交部發言人華春瑩反駁稱，台灣必須停止用疫苗炒作政治問題，然而，3個月後的今日，台灣正在「為疫苗短缺付出代價」，目前只有1%的台灣人接種疫苗，這可能讓主導台灣經濟的晶片業受阻，對已經處於緊繃的全球供應鏈更是危機。

▲台灣疫苗接種率僅約1%，《彭博社》認為這將威脅全球晶片供應鏈。（圖／記者李毓康攝）

全球晶片的供需差距正在擴大，以4月的數據來看，訂購至最終交貨的日程又增加了一周，但台灣卻在此刻遭遇「命運般的大逆轉」，疫情爆發之際，又面臨乾旱、供電不穩的狀況，加劇了經濟的不穩定性，導致股市指數暴跌。

更重要的是，在先進晶片市場擁有主導地位的台灣，卻可能因為地緣政治影響正在受到衝擊，包括美國、歐洲和日本等大國對半導體供應鏈的戰略性質有所警覺，紛紛尋求增加本土生產力，而華府限制出口美國晶片技術後，中國也投入數十億美元盼能迎頭趕上。

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾說，他認為目前已經過度依賴台灣與韓國，歐美應該更積極採取行動，以應對亞洲在半導體製造業「失衡」的領先地位，「我們需要一個更平衡的全球供應鏈。」美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本月表示，儘管拜登政府與台灣和台積電合作解決晶片短缺問題，但同時也在尋求減少對台灣的依賴。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast