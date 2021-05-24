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萬華阿公店「八國聯軍」3小時2000元！　老司機揭密

台北市萬華區因茶室特殊的營業模式爆發群聚感染，市府緊急在附近剝皮寮進行快篩，醫護人員在高溫下全副武裝為民眾篩檢，相當辛苦。（圖／林士傑攝）

▲台北市萬華區因茶室特殊的營業模式爆發群聚感染，市府緊急在附近剝皮寮進行快篩，醫護人員在高溫下全副武裝為民眾篩檢，相當辛苦。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT  

5月19日全台灣疫情升級為3級警戒，10大類特定行業都必須停業，過去俗稱的8大行業、如酒店茶室按摩店等都得暫時關門，但業者為求生存，偷偷轉入地下營業。「阿公店」最密集的北市萬華地區，在疫情蔓延後，也從原來的燈光霓虹變得猶如死城般，究竟萬華的阿公店有何魅力，能吸引無數男人流連忘返？

其實，「阿公店」的名稱由來說法不一，但一般泛指中低階層的中老男人會去喝酒玩樂的店家，老司機稱作「茶桌仔」，全台灣各地都有，只是萬華地區占全台最大宗，包括三水街、廣州街、梧州街等巷弄內四處林立。因為茶桌仔消費低廉，平均3個小時，酒水加小姐檯費，一個人花費約2000元，但唯一缺點就是小姐的年齡偏高。

萬華的茶室接連爆出有工作人員和顧客染疫，整條街道變得冷冷清清。（圖／張祐銘攝）

▲萬華的茶室接連爆出有工作人員和顧客染疫，整條街道變得冷冷清清。（圖／CTWANT提供）

特別的是，萬華的茶桌仔很少有駐店小姐，所有的小姐都是當天有開業的店家共用，坐檯小姐在接獲Line訊息或幹部通知，就根據指令到哪個店家坐檯，一個晚上可能會跑很多店，也會與不同經紀人的的姊妹搭檔上檯。

過去的陪客小姐清一色都是台灣人，但大約10年前開始，嫁來台灣的陸配也開始搶飯吃，直到最近幾年，又有越南、印尼、泰國、寮國、甚至連俄羅斯女子都開始到茶桌仔上班，許多老司機戲稱，「萬華可以感受到8國聯軍時代」。

由於茶桌仔的檯費是以節計算，每10分鐘算一節，一節大約120元，但最大的收入還是客人給的小費，如果小姐一個晚上認真跑番（到處輪店），賺個3、5千塊不是問題。

萬華茶街成了新冠疫情發散地，衛生人員大動作進行消毒作業，連鄰近的龍山寺夜市也不放過。（圖／張祐銘攝）

▲萬華茶街成了新冠疫情發散地，衛生人員大動作進行消毒作業，連鄰近的龍山寺夜市也不放過。（圖／CTWANT提供）

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