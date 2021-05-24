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屏東病例增加　8本土「就有7例」在這裡！潮州鎮今緊急設快篩站

▲屏東縣政府對相關場域消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東昨（23日）新增8個本土病例 。（圖／屏東縣政府提供）

文／中央社

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東縣23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，為盡早阻斷社區傳染鏈，屏東縣長潘孟安指示，立刻在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，今天下午1時開始篩檢。

潮州鎮快篩站是屏東縣第一個社區快篩站，縣衛生局表示，今天為開設社區篩檢站第一天，下午1時開始篩檢，因此，將從早上10時開始至12時開放電話預約50名，另外，下午1時至5時則是採現場取號50名，共計100名。

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衛生局說，社區篩檢站的優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日至5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

衛生局表示，符合篩檢條件的潮州鎮民可透過縣府衛生局網站、電話預約及現場等方式掛號申請，且必須配戴口罩、持身分證、健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。

衛生局表示，25日起，篩檢時間為每天上午8時至12時、下午1時至5時共2班，每班篩檢量能100人，一天200人，預約方式採3種，僅限預約次日。

預約方式：

1. 現場取號，每班40個名額（上午8時及下午1時發號碼牌）
2. 網路預約，每班30個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢
3. 電話預約，每班為30個名額，專線是08-7899713、08-7898346，額滿為止

潘孟安呼籲，不是潮州鎮居民，但曾有雙北旅遊史或與確診案例足跡重疊的民眾，如有症狀，可以至14家責任醫院戶外篩檢站採檢（包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院），如沒有症狀者，請做好14天自我健康監測，非必要不出門。

潮州鎮今天也展開全鎮大消毒。

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