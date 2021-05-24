一週2確診者在家死亡　胸腔重症醫曝原因：可能突然猝死

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，近日相繼傳出有確診者在家中死亡的案例。胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO文中提到，新冠肺炎確診者常常會出現低血氧的情形，但並沒有呼吸困難的感覺，導致延誤就醫，進而造成突然猝死的情形。

▲台北市環保局防疫消毒人員持續在萬華區進行環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝，下同）

一名在萬華工作的70多歲女性15日出現虛弱無力、倦怠等症狀，但她拒絕就醫，16日被匡列為須採檢接觸者，17日家屬前往住處探視，卻發現人已經沒有生命跡象了。

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另一名住在新北市永和的78歲老翁，21日在家中突然失去心跳，送醫急救仍宣告不治。新北市衛生局22日證實，該名老翁是案3553確診個案，且應為當日被公布的確診、死亡個案。

▲萬華因為小姐、客人群聚感染事件，成為疫情重災區。

胸腔重症醫師蘇一峰22日在臉書PO文中提到，台灣這幾天分別傳出幾起感染者在家死亡的案子，原因可能與「快樂的缺氧（Happy Hypoxia）」有關，這個名詞早在2020年4、5月間就有英文文獻可查。

蘇一峰解釋，由於新冠肺炎感染者常常會出現低血氧的情形，但沒有出現呼吸困難的感覺，所以容易導致患者延誤就醫，進而延誤病情，甚至造成突然猝死的情形，假如病患不能就醫、住院，且必須實施居家隔離，就要仔細、小心觀察血氧狀況，才能在第一時間發覺異狀，及早接受治療。