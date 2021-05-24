「你們穿隔離衣很髒」控北市醫院拒收板橋發燒患者　救護車隊員怒

記者陳俊宏／綜合報導

有民間救護車隊員投訴，載一名新北市板橋的重症病患到台北市一家醫院，卻被急診室拒收，護理師告訴他，醫院只收119送來的病患。雙方僵持一小時，眼看患者的狀況越來越差，最後只能轉送林口長庚醫院。對此，院方澄清，當下院內隔離病房已全部滿房，絕沒有拒收疫情熱區的病患。

《東森新聞》報導，根據救護車隊員拍下的影片，只見他生氣問院方拒收的原因；而護理師回覆，現在沒有病房，急診隔離室已經滿了；他回應，可是自己聽到院方的說法是，「別的醫院都不收，為什麼我們要收？」

事發於22日深夜，一輛民間救護車把一位發燒且呼吸困難的86歲男性病患，送到台北市一家醫院，卻被急診護理師拒於門外。他指控，院方除了拒收，護理師還說「你們穿隔離衣很髒，請給我出去。」

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▼救護車示意圖。（圖／資料照）



救護車隊員表示，他們在門外和病人、家屬一等就是十分鐘，院方完全沒有出來關心，看著時間一分一秒過去，耽擱將近一小時，患者的血氧濃度下降，生命徵象也開始變得不穩定，家屬心急如焚，最後與救護隊員商量，才送往林口長庚醫院。

救護車隊員受訪指出，不懂醫院拒收是真的滿床沒辦法收？真的沒辦法評估嗎？連醫生都沒出來看看患者狀況，還是只是因為患者是從板橋來、前幾天從和平醫院出院。

事後院方回應，其實當下真的是隔離病房都滿了，醫療量能不足，否則不論是官方、民間救護車送來，一定不可能拒收病患。醫院醫務長郭麗琳表示，當時人員正在處理確診陽性病人，且已經是呼吸衰竭，所以不可能放下該病人，然後沒卸裝、沒重新著裝情況下，跑去接另外一輛救護車。