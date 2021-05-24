美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

▲美股修正可預期，但幅度多大、時間點多近，無人可預料。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股普遍估值過高、大修正即將到來的聲音已經愈來愈響，管理逾8億美元資產的RIA Advisors首席投資策略師羅伯茲（Lance Roberts）示警，美股已經處於泡沫之中，未來只要一點風吹草動，任何事情都可能扣下恐慌下殺的板機，而五大指標已經清楚預示了此一情況的到來，屆時標普500指數將會蒸發40％至60％。

根據美媒《商業內幕》報導，美股過去一個月正處橫盤整理階段，標普500指數自4月21日至今只下跌了0.4％，但在未來可預期的時間內，將會發生重挫。羅伯茲近日發布的文章中指出，市場期待美國經濟的反彈已經見到跡象，而美股估值過高的泡沫中將被戳破而開始下跌。

「過去120年來估值過高和極端偏差發生時，從未出現橫盤整理」，羅伯茲表示，現在美股已處在懸崖邊緣，要崩盤只差讓過度膨脹的股市觸發恐慌的臨門一腳，而任何事情都可能成為觸發關鍵。

對於美股將面臨雪崩式下跌的「信心」，羅伯茲在文中則是百分百掛保證，聯準會下次升息將成為那顆滾下的小雪球，接著會愈滾愈大，標普500指數在未來2至3年的某個時間內會暴跌40％至60％。羅伯茲估計聯準會升息的9到15個月之後，美股跌勢將會勢不可擋。

羅伯茲所提到的五大指標包括恐懼／貪婪指數已經來到「極度貪婪」狀態；基金經理人態度過於樂觀；保證金債處在高點；槓桿型ETF做多比例壓倒性多過做空比例；美股離3年移動平均線來到遠點。