　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股修正可預期，但幅度多大、時間點多近，無人可預料。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股普遍估值過高、大修正即將到來的聲音已經愈來愈響，管理逾8億美元資產的RIA Advisors首席投資策略師羅伯茲（Lance Roberts）示警，美股已經處於泡沫之中，未來只要一點風吹草動，任何事情都可能扣下恐慌下殺的板機，而五大指標已經清楚預示了此一情況的到來，屆時標普500指數將會蒸發40％至60％。

根據美媒《商業內幕》報導，美股過去一個月正處橫盤整理階段，標普500指數自4月21日至今只下跌了0.4％，但在未來可預期的時間內，將會發生重挫。羅伯茲近日發布的文章中指出，市場期待美國經濟的反彈已經見到跡象，而美股估值過高的泡沫中將被戳破而開始下跌。

「過去120年來估值過高和極端偏差發生時，從未出現橫盤整理」，羅伯茲表示，現在美股已處在懸崖邊緣，要崩盤只差讓過度膨脹的股市觸發恐慌的臨門一腳，而任何事情都可能成為觸發關鍵。

對於美股將面臨雪崩式下跌的「信心」，羅伯茲在文中則是百分百掛保證，聯準會下次升息將成為那顆滾下的小雪球，接著會愈滾愈大，標普500指數在未來2至3年的某個時間內會暴跌40％至60％。羅伯茲估計聯準會升息的9到15個月之後，美股跌勢將會勢不可擋。

羅伯茲所提到的五大指標包括恐懼／貪婪指數已經來到「極度貪婪」狀態；基金經理人態度過於樂觀；保證金債處在高點；槓桿型ETF做多比例壓倒性多過做空比例；美股離3年移動平均線來到遠點。

ET快訊
高雄櫃姐確診「來源不明」　漢神巨蛋深夜急宣布停業
朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

義大利纜車20公尺高空突墜！　翻滾撞樹「皺成廢鐵」釀13死3重傷

白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

印度出發貨輪引爆感染群！染疫船員病毒傳染性高　印尼42醫護中鏢

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

大眼妹化妝把自己融入公園風景 流水、樹木自然呈現！網讚：神奇

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

義大利纜車20公尺高空突墜！　翻滾撞樹「皺成廢鐵」釀13死3重傷

白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

印度出發貨輪引爆感染群！染疫船員病毒傳染性高　印尼42醫護中鏢

布克聯手艾頓轟55分！太陽G1退湖人　詹皇「倒地抱肩」釀雙方衝突

台東民宿業者爆「板橋人想來長住1個月」　包棟住3天以上詢問度熱

O型腿女孩必學5大穿搭！這些單品是救星　直筒褲超顯腿長又時髦

「校正回歸」日期算法曝光　陳時中：顯露疫情真實性

快訊／大雨來了！「全台變天」滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

24間店從早做到下午只賺599元　王浩宇自曝：疫情業績2週衰退90％

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

張育成二壘安打！連兩場敲長打 雙城延長賽轟3分砲勝出

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

17歲少年「違反新冠宵禁」遭警察狂毆慘死

白俄特務反串飛機乘客喊：有炸彈　迫降逮捕反政府記者

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

義大利發生纜車事故「至少9人罹難」

菲男拒戴口罩　當場遭警槍斃

WHA開幕　疫情獨立調查小組竟稱「中國台灣」

義大利纜車20公尺高空突墜！　釀13死3重傷

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒揭發

日媒：台灣爭取參與WHA　不到最後關頭不放棄

不滿前車擋路怒開槍　6歲童中彈亡

美股將恐慌下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

更多熱門

相關新聞

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

美國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各州也紛紛宣布打過疫苗的民眾可以脫下口罩、不必保持社交距離，因此也掀起一波出遊潮。據悉，美國各個國家公園今年4月的遊客量紛紛創下歷史新高，且逐漸上漲中。

總統累了？拜登「總理、總統」4度搞混

總統累了？拜登「總理、總統」4度搞混

不滿前車擋路怒開槍　6歲童中彈亡

不滿前車擋路怒開槍　6歲童中彈亡

美國數十名青少年接種疫苗後罹患心肌炎

美國數十名青少年接種疫苗後罹患心肌炎

白宮攜交友平台推疫苗！接種完配對率增14％

白宮攜交友平台推疫苗！接種完配對率增14％

關鍵字：

美股北美要聞Lance Roberts

讀者迴響

熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

高雄女脫罩吐口水！麵包店曝影片

《全明星》江宏傑：腳都沒動！　晏柔中帶傷「超殺一擊」

喵靜坐廁所90分！肥肚重壓毛毛腿

女兒視訊上課　書僮汪全程倒床陪睡

台劇火警戲來真的　消防員全待命

樂娶大企業千金！　岳母「嚴控行房次數＋清點保險套」

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面