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伊朗化學工廠驚傳爆炸「9人受傷」　官分：原因不明！

▲▼伊朗國旗在國際原子能總署前飄揚。（圖／路透社）

▲伊朗國旗在國際原子能總署前飄揚。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗一間生產爆炸材料的化學工廠23日驚傳爆炸，至少9名工廠工人受傷，目前相關單位還在調查爆炸原因。日前伊朗國會議長才表示，伊朗將不再提供給國際原子能機構（IAEA）核設施的影像。

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，發生爆炸的地點位於伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）的薩因沙赫爾市（Shahin Shahr），一間生產工業及商業爆炸材料的塞帕漢納爾戈斯塔化學公司（Sepahan Nargostar Chemical Industries）在當地時間凌晨4點傳出爆炸，造成至少9名工廠工人輕重傷，目前都已被送往醫院治療。

伊斯法罕省危機處理機構主管希舍福魯什（Mansour Shisheforoush）表示，目前事故原因仍然不明，相關單位還在調查當中。

事實上，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）23日才表示，德黑蘭政府與IAEA為期3個月的監督協議已在22日到期，IAEA不能再取得伊朗核設施內部攝影機蒐集到的資料。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，她還在與伊朗討論延長監督計畫，相關安排可能影響恢復2015年伊朗核子協議的談判。

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