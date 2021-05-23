總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

▲拜登在韓戰老兵勳章授予儀式上，連續口誤稱文在寅為「總理」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登現年78歲，為美國建國後上任時最高齡的總統，每次發言出現失誤時，總令幕僚不免驚得流出一身冷汗，然而在南韓總統文在寅前往華府白宮時，卻又再次口誤，稱文在寅為南韓「總理」，外界擔心拜登的精神健康是否再次亮紅燈。

根據《韓聯社》報導，文在寅於美東時間21日上午結束與美國副總統賀錦麗的會晤後，緊接著獲拜登邀請出席韓戰參戰老兵勳章授予儀式，做為正式拉開美韓元首峰會的序幕，當拜登在演說中提到94歲老兵帕克特（Ralph Puckett），強調南韓人並沒有忘記他的驍勇善戰時，連續4次文在寅為「南韓總理」（Prime Minister）。

拜登表示，「韓國的總理（Prime Minister）為了出席活動前往此地，證明南韓民眾沒有忘記這場戰爭。」

尷尬的是，南韓甫就任不久的國務總理金富謙並未跟隨文在寅訪美。

不過拜登口誤早已不是新聞！根據《紐約郵報》，拜登前日在歡迎以色列與巴勒時坦停火的演說中，居然稱以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為「總統」，而上個月在白宮召開關於俄羅斯政策的記者會時，將俄羅斯總統普丁的姓氏誤讀為克魯丁。

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