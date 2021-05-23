　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

▲黃石公園遊客量達到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各州也紛紛宣布打過疫苗的民眾可以脫下口罩、不必保持社交距離，因此也掀起一波出遊潮。據悉，美國各個國家公園今年4月的遊客量紛紛創下歷史新高，且逐漸上漲中。

根據《美聯社》報導，黃石公園總監史莫利（Cam Sholly）表示，今年4月黃石公園的總遊客量逼近7萬人，其中包括3.4萬從北入口進來的遊客和3.3萬從西入口進入的遊客，比起去年4月遊客量暴增40％，增加約1.9萬人，創下每年4月遊客量的歷史新高。史莫利指出，距離上一次4月的遊客量高峰是2016年，當時一共有5.9萬人來黃石公園玩。

▲美國國家公園人超暴增。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了黃石公園外，各個美國國家公園遊客量都暴增。（圖／達志影像／美聯社）

除了黃石公園外，同樣位於美國懷俄明州的大堤頓國家公園（Grand Teton National Park）在今年4月也迎來8萬7700多名遊客，和去年相比增長了48%，同樣創下該公園4月份的遊客量紀錄，而上次的高峰則是2018年的6萬500人。此外，美國冰川國家公園（Glacier National Park）也在4月接待了5.3萬名遊客，比起去年增加約50％，不過仍舊未打破2016年創下的單月5.5萬人紀錄。

報導指出，隨著新冠病毒大爆發，國家公園管理局在去年4月暫時宣布關閉所有國家公園，直到近期才開放，遊客量暴增又創下紀錄。史莫利預估，等到夏天的時候應該會有更多人接種疫苗，公園內也會越來越擁擠，他們預計將雇用更多的季節性員工；公園方面則考慮限制、控制參觀人數，來保護公園的環境和野生動植物。

ET快訊
高雄櫃姐確診「來源不明」　漢神巨蛋深夜急宣布停業
朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長賜號仍被扣！埃及索賠256億　日船東質疑「錯在運河管理局」

駕駛不滿前車擋路怒開槍！6歲童中彈　死前哭喊：媽我肚子好痛

3.5萬人被迫在家療養　大阪「醫療崩潰」喪母者痛訴：這是地獄！

監督協議到期！伊朗不再允許IAEA取得核設施影像　停止配合抽查

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

印度出發貨輪引爆感染群！染疫船員病毒傳染性高　印尼42醫護中鏢

日本新冠病房護理師逾50％想離職！　照顧確診者屢遭歧視

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

大眼妹化妝把自己融入公園風景 流水、樹木自然呈現！網讚：神奇

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

印度出發貨輪引爆感染群！染疫船員病毒傳染性高　印尼42醫護中鏢

日本新冠病房護理師逾50％想離職！　照顧確診者屢遭歧視

馬戲團母獅抓狂！馴獸師遭「狠咬拖行」畫面曝　觀眾嚇到癲癇發作

命社群平台刪除「印度變種病毒內容」　印度政府：請正名B.1.617

駕駛不滿前車擋路怒開槍！6歲童中彈　死前哭喊：媽我肚子好痛

3.5萬人被迫在家療養　大阪「醫療崩潰」喪母者痛訴：這是地獄！

激戰5場！RNG拿下MSI冠軍抱走1118萬　史上最激烈AD狂秀戰

遊客帶子女衝屏東烤肉戲水！當地人勸被嗆三字經　鄉長感嘆：白浪

金門要求機場旅客全面快篩！指揮中心深夜緊急宣告「違法」撤回

防疫差很大！李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：現在沒大腦

國軍大功臣！石門水庫「清淤超標」　水利署：挖出更多滿庫空間

「核酸PCR」檢驗量能難提升　主事者被綁上沈重的政治包袱（李卓穎、黃韻如、蔡牧勳、葉庭育）

陽明山停車場周末塞車！柯文哲撂重話：居家上班不是讓你全家去玩

台中市民爆洗手不適！「綠的抗菌潔手乳」3配方違規　全面下架

吳婉君頂樓跳繩炸腹肌！大熱天防疫「戴口罩運動」：真是要我的命

士林夜市週末晚上變空城！　蔡阿嘎曝光真實街景驚呆：20年第一次

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

國際熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

義大利發生纜車事故「至少9人罹難」

菲男拒戴口罩　當場遭警槍斃

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒揭發

不滿前車擋路怒開槍　6歲童中彈亡

總統累了？拜登「總理、總統」4度搞混

印度要求社群平台刪除「印度變種內容」

馬戲團母獅「狠咬拖行」馴獸師！恐怖畫面曝

大阪醫療「已崩潰」日人痛訴：像地獄！

印度出發貨輪引爆感染群　印尼42醫護中鏢

越南男剃眉「紋初戀名字」　分手崩潰

更多熱門

相關新聞

即／友達新竹廠區1員工確診

即／友達新竹廠區1員工確診

台灣新冠肺炎疫情未歇，面板大廠友達23日晚間證實，新竹廠區的一名員工確診。據了解，該名員工是在20日出現呼吸症狀，隨後前往醫院採檢，於23日確診新冠肺炎。友達官方對此回應，營運目前不受到影響。

基隆老翁送醫後確診　2消防員居家隔離

基隆老翁送醫後確診　2消防員居家隔離

即／澎湖25日啟用機場快篩站　入境需配合篩檢

即／澎湖25日啟用機場快篩站　入境需配合篩檢

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時

朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時

關鍵字：

美國國家公園黃石公園新冠肺炎大提頓國家公園冰川國家公園世界疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

雄麵包店公布監視器「婦人脫罩吐口水」

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

《全明星》江宏傑：腳都沒動！　晏柔中帶傷「超殺一擊」

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

基隆老翁送醫後確診　2消防員居家隔離

樂娶大企業千金！　岳母「嚴控行房次數＋清點保險套」

寶雅業務確診走9店…員工曝「黑心真相」業者回應了

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面