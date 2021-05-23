命社群平台刪除「印度變種病毒內容」　印度政府：請正名B.1.617

▲印度新冠肺炎疫情嚴峻，死亡數僅次於美國及巴西。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

據BBC報導，印度資訊科技部21日傳訊給各大社交媒體公司，下令刪除所有提及或暗示「印度變種」新冠病毒的內容，因為世衛組織將這種病毒命名為B.1.617，而非「印度變種」。這項命令並未公開，但有多家新聞媒體私下取得資訊。一名社交媒體高管則告訴路透，要刪除所有提及印度變種的內容極為困難。





據印度信實新聞社報導，印度政府21日要求社群網站「立刻移除所有提及與暗示『印度變種』新冠病毒的內容」。法新社也曝光通知信內容，「據我們了解，網路上有謠言稱新冠病毒的印度變種正在全國大規模擴散中，這完全是不實訊息」，信中更提到世衛組織「在任何報告中都沒有將B.1.617稱為印度變種」。





據了解，B.1.617是新冠病毒傳染力更強的變種，去年在印度首度發現，並擴散至數十國。許多國家嚴格管制從印度入境的旅客。事實上，「地理名稱」稱早被多次代指不同變種病毒株，包括英國變種及巴西變種等。





印度是使用推特的第三大國，也是社交媒體公司最大的市場之一。今年印度政府為了「遏止對社交媒體的濫用及阻擋假訊息傳播」，對社交媒體引入新指導方針，若平台上出現所謂的「非法內容」，可以對公司祭出警告，若在期限內仍未改善，將遭政府起訴，換而言之，該規定意味著用戶發布內容後，社交媒體公司也有相關責任，但也同樣掀起箝制言論自由的爭議。