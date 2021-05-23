花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

記者葉睿涵／編譯

加拿大最近有一個名叫愛麗（Eli）的女子聲稱，自己在著名珠寶店潘多拉（Pandora）工作時，有一名自稱為傑克（Jake）的男子同時為女友和小三買了2枚戒指。愛麗將揭發傑克偷吃的影片上傳到TikTok，希望透過網路的力量，告誡傑克的女友避免受騙。

綜合《鏡報》與《每日星報》報導，愛麗最近在短影音平台TikTok上傳影片，揭露了她的顧客傑克的偷吃事蹟。她表示，自己在潘多拉工作時，傑克來到店裡，並同時為他的女友和小三各買了一枚戒指。愛麗指出，雖然她現在已經不在潘多拉工作了，但她還是希望能讓傑克被蒙在鼓裡的女友知道真相。

▲正妹員工揭發傑克為女友和小三買戒指。（圖／翻攝自TikTok／ferreiroroche）

愛麗在影片中指出，「如果妳的男朋友叫傑克，而且同時也住在蒙特婁（Montreal）的話，他可能給『他的女友和他的小三』同時買了2枚戒指，而妳值得擁有更好的（男人）」。這支下標為「給我的女孩們一些支持」的影片目前已獲得超過40萬個讚,並在網上引起瘋傳。

記者在查詢潘多拉官網後，發現傑克購買的款式是潘多拉的透明之心單石戒指和紅色傾心單石戒指，價格分別為新台幣1880元和新台幣1580元。有網友在影片認出了戒指和傑克的身份後留言道，「那是我閨蜜的男友，她拿到了戒指，妳真是個好人，謝謝妳」、「非常感謝，我會告訴她的」。

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