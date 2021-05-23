監督協議到期！伊朗不再允許IAEA取得核設施影像　停止配合抽查

▲伊朗國旗在國際原子能總署前飄揚。（圖／路透社）

文／中央社杜拜23日綜合外電報導

伊朗國營電視台報導，伊朗國會議長今天表示，德黑蘭政府與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）達成的3個月監督協議已於昨天到期，IAEA不能再取得伊朗核設施的影像。

根據伊朗國營電視台，國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）表示：「為期3個月的協議已到期，自5月22日起，IAEA不能再依照協議，來取得核設施內部攝影機蒐集到的資料。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）預計今天下午召開記者會。

IAEA表示，葛羅西正在與伊朗討論延長監督計畫，而相關安排可能影響德黑蘭（Tehran）政府與世界6強討論恢復2015年伊朗核子協議的談判。

伊朗核子協議旨在讓伊朗無法製造核子武器。但美國前總統川普（Donald Trump）在2018年讓美國退出伊朗核子協議，並恢復制裁伊朗後，伊朗開始一步步違反當年與世界列強達成的協議條文。

IAEA與伊朗2月同意，維持IAEA在伊朗境內「必要的」監督和查核活動3個月，不過德黑蘭政府會降低與IAEA的配合度，包括停止配合抽查。

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