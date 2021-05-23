醫護堅守第一線！脫下防護裝「衣服全是汗」　地板舖竹蓆睡覺

▲醫護人員在第一線辛苦守護台灣。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下亦同）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，前線醫護人員承受龐大壓力，必須穿著全套防護衣奔波，經常全身汗濕、萬分疲憊，甚至連休息時間都沒有，一名網友貼出醫護人員在醫院的工作照，只見脫下防護衣的醫護，全身都濕透，戴著手套的雙手也都泡得白又腫，讓人看了十分心疼，許多人暖心喊「謝謝，辛苦了」。

一名網友在臉書「花蓮同鄉會」貼出多張照片，只見醫護脫下防護衣，裡層的咖啡色襯衫全都是汗水，與皮膚沾黏在一起，還戴著防護帽以及手套；另一名女醫護防護衣底下的衣服原本是淺綠色，但全都被汗水浸濕，從淺綠色變成深綠色，頭上也全是辛苦的汗水，脫下手套後雙手，早已被汗水泡得皺巴巴。

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許多醫護人員忙進忙出，根本沒有休息時間，只見一名醫護連防護裝備都沒卸下，直接累倒在地板上，另外一張照片則是，兩名醫護人原直接睡在醫院，在地板上鋪上草蓆後，也不在乎有沒有枕頭跟棉被，倒頭就睡了。

原PO表示，「看了除了敬佩加心疼 ，你還不好好配合嗎？我們是多麼的幸福 ，只要求乖乖在家別亂跑 ，有困難嗎？」照片曝光後，許多網友也超心疼，「醫護人員太辛苦了，除了敬佩還有心疼和感恩」、「所有醫護人員，真的很辛苦！請大家忍耐一下，保護自己也保護別人」、「台灣加油！大家加油，請大家乖乖在家，不要到處趴趴跑」。