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緊急事態擴大至10地…東京大阪月底解禁！　日政府不排除再延長

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲東京都、大阪府等4都府縣的緊急事態宣言預計於31日解除。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本於4月25日第三度發布的緊急事態宣言，目前已擴大至10都道府縣，而東京都、大阪府等4都府縣預計於31日解除。官房長官加藤勝信23日表示，目前各區疫情狀況不一，將會與專家通盤討論後再做出判斷。

加藤勝信23日接受NHK訪問時談到「是否會延長東京都、大阪府等4都府縣的緊急事態宣言狀態」時指出，目前會聽取各地方專家意見，慎重地進行綜合性檢討做出決定；同時也會依感染情況、病床使用率以及抑制人流是否取得成效進行判斷。

至於延長時間是否和沖繩一樣至6月20日，加藤勝信僅表示，每個地區都會出現不同的狀況，所以會針對不同情況進行考量。他強調，不論是完全解除宣言恢復正常生活，或是鬆綁成「防止蔓延等重點措施」，政府都會確實進行相關討論。

至於將在兩個月後登場的東京奧運，加藤指出，如期舉辦的方針並沒有改變，政府也會加速境內疫苗接種的速度，「會將奧運可能對國內疫情帶來的影響壓到最低。」

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