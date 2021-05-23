泰國擴大施打疫苗！　6月7日起「境內外國人」可預約接種

▲泰國政府21日宣布將境內的外國人納入新型冠狀病毒疫苗計畫。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷21日專電

泰國6月7日將啟動全國大規模一般民眾疫苗施打計畫，泰國政府21日宣布將境內的外國人納入新型冠狀病毒疫苗計畫，外國人可以利用社會安全碼或護照登記免費施打。

泰國內閣於11日通過將疫苗施打計畫列為國家政策議程，加速並擴大施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的速度和範圍。總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）鼓勵民眾都去接種疫苗，政府的目標是在年底讓全國7成民眾約5000萬人完成接種。

泰國政府從2月底開始啟動疫苗施打計畫，醫護軍警等高風險職業人員、普吉島旅遊從業人員及部分曼谷群聚感染區的民眾優先接種，從6月7日起啟動全國民眾大規模施打計畫。

截至5月中旬為止，接種完兩劑疫苗的有78萬人、約占泰國人口1.2%，施打一劑的有148萬人、約占人口2.2%。

▲截至5月中旬為止，接種完兩劑疫苗的有78萬人、約占泰國人口1.2%。（圖／路透）



目前住在泰國的外國人約有300萬人，泰國外交部副發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）今天在泰國疫情指揮中心記者會中表示，由帕拉育主持的疫情指揮中心會議今天通過，居住在泰國的外國人同一天起也可以登記施打疫苗。

納塔帕努說，外國人可利用社會安全碼或護照向有自己病歷的醫院或政府指定的健康中心登記，可以接種疫苗的外籍民眾包括外交人員或國際組織人員和他們的家屬、外國政府機構人員、泰國人的家屬、在泰國做生意或有投資的外國人、外國學生以及移工。

公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）向英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）採購約6100萬劑疫苗；公共衛生部也與中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）簽約採購200萬劑科興疫苗；而泰國政府也正在和美國大藥廠輝瑞（Pfizer）洽談購買500萬到1000萬劑疫苗。

除了向外國採購的疫苗，泰國暹羅生物科技（Siam Bioscience）獲得阿斯特捷利康授權，在泰國本土生產的阿斯特捷利康疫苗預計6月可加入疫苗施打計畫的行列。

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