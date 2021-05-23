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接種新冠疫苗後患心肌炎！美國接獲數十件青少年案例　CDC調查中

▲▼美國CDC接獲數十例青少年接種新冠疫苗後出現心肌炎等症狀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC接獲數十例青少年接種新冠疫苗後出現心肌炎等症狀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國才於今年5月批准12至15歲兒童與青少年施打新冠疫苗，沒想到近日該國疾病管制暨預防中心（CDC）卻陸續接獲數十例報告顯示，極少數青少年在接種後出現心肌炎的症狀，目前仍未釐清其與疫苗的因果關係。

根據美媒《紐約時報》，美國CDC的疫苗安全小組在一份研究報告指出，少數完成新冠疫苗接種的青少年與年輕族群可能在約4天後出現心臟相關問題，而少數的病例可能與疫苗無關。心肌炎可能發生在某些感染之後，而一般心肌炎的症狀包括疲勞、胸痛、心律失常或心臟驟停。

報導指出，這些青少年施打的疫苗為莫德納、輝瑞的mRNA新冠疫苗。

不過美國CDC對於這些報告的審查仍處於早期階段，目前尚未有任何證據顯示疫苗如何導致發生心臟疾病。官方網站發佈一系列指南，警告醫師與臨床醫師，須對接受新冠疫苗注射的年輕人中出現心臟相關症狀的狀況保持警惕。

來自紐約貝爾維猶醫學中心（Bellevue Hospital Center）的傳染病專家旺德（Celine Gounder）表示，「一些患者在接種新冠疫苗後罹患心肌炎，這可能只是偶然發收的巧合，因為現在有許多人等著施打疫苗。」

CDC安全小組強烈建議12歲以上民眾接種疫苗，並表示，「目前出現的病例大多數都是屬於輕微的，目前我們正全力追蹤病毒。」

根據美國兒科學會收集的數據，截至5月13日為止，約有390多萬名兒童感染新冠肺炎，其中更有1.6萬多名兒童送進醫院，其中美國約有300名兒童死於新冠肺炎，成為疫情大流行以來兒童的10大死因之一。

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