反對政變遭清算！緬甸「12.5萬教師」被停職

▲緬甸12.5萬名教師慘遭軍政府停職，圖為一名教師2月參加反軍政府遊行所舉的紅絲帶標誌。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾4個月，不少人紛紛罷工、罷課表達強烈不滿，日前緬甸教師聯合會表示，軍方已暫停超過12.5萬名教師的職務，只因他們參加了2月時反對軍事政變公民抗議活動。

根據《路透》報導，截至至22號為止，一共有12萬5900名學校教師被停職，不過這名教師聯合會的成員並不願透露姓名，僅表示自己擔心遭到報復，且他已經因為煽動反對情緒被列入軍政府的通緝名單。

據悉，根據2年前的資料顯示，緬甸有43萬名學教師，這名教師聯合會成員透露，有人告訴他，如果他們返回學校繼續教學，他身上背的所有指控都會被取消。因此許多人也認為，停職只是威脅這些老師們重返工作崗位的手段之一，並不是真的開除他們，因為如果實際上真的解雇了這麼多人，緬甸的教育系統根本會停止運轉。

《路透》指出，目前他們無法聯繫到緬甸的軍政府發言人或教育部，不過當地媒體《緬甸新光》不停呼籲教師和學生趕緊重返學校，重新啟動教育體系。但當地許多家長仍不願孩子接受軍政府獨裁統治的教育，計畫不讓孩子會到學校，亦或是離開學校，甚至有人明確表示，「只有恢復民主，我才會重返校園。」