80％日本民眾要求暫停東奧！　孫正義發文痛批：誰有權強行舉辦？

▲日本軟銀（SoftBank）創辦人孫正義。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情未歇，更三度發布緊急事態宣言，讓大部分的民眾都認為，原訂在7月舉辦的東京奧運應該要暫停，但政府卻多次堅稱，奧運絕對會辦到底。日本軟銀（SoftBank）創辦人孫正義22日就在推特發文批評，「到底誰有權強行舉辦（奧運）？」

東京奧運即將於7月23日正式登場，然而日本疫情至今仍不見緩，孫正義22日在推特發文痛批，「現在有超過80％的人希望東京奧運能延期或取消，到底誰有權強行舉辦（奧運）？」此前，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）才表示，就算東京奧運當下日本的緊急事態仍未解除，奧運會依舊會按照原定規劃舉辦。

▲日本民眾上街反對東奧舉辦 。（圖／達志影像／美聯社）



孫正義的發文也反映出日本商界對奧運的擔憂，樂天（Rakuten）執行長三木谷浩史日前接受CNN訪問時也批評，如果防疫滿分是10分，那麼政府只有2分，現在舉辦奧運對日本來說就是一項「自殺任務」。

根據《全日本新聞網》（ANN）15日的調查指出，在奧運倒數兩個月之際，約有82％的日本民眾希望可以延後或取消，僅有15％的人贊成繼續舉辦。《共同社》的調查也指，有高達59.7％的受訪者認為，應該要停辦；在贊成的人中，有12.6％的受訪者認為應該要限制觀眾的數量，25.2％認為應該要以無觀眾的形式舉辦賽事。

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