杜拜公主被軟禁3年突現身！偕友「愜意喝咖啡」　隔天又爽看夜景

▲阿聯酋杜拜公主幾個月前拍影片表示自己被父親囚禁，如今卻在友人的社群帳號中現身。（圖／翻攝自IG／shinnybryn）

記者張寧倢／編譯

自2018年失蹤至今的阿聯酋杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）曾於2月透過英國BBC發布求救影片，其中她指責自己的父親、阿聯酋領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）將她軟禁在杜拜一座由別墅改造的「監獄」之中。然而，拉蒂法21日竟然在友人的IG貼文中現身。

▲拉蒂法和2名友人在杜拜一處購物中心喝咖啡。（圖／翻攝自IG／shinnybryn）

根據《每日星報》報導，粉絲數只有400人的IG用戶@shinnybryn於2天前發布了震驚國際的貼文，因為先前傳出被軟禁的杜拜公主拉蒂法竟然現身在照片之中，她和2名友人坐在杜拜的阿聯酋購物中心（Mall of Emirates，MoE）愜意喝著咖啡，拉蒂法的臉上更是帶著一抹微笑。貼文寫道，與朋友們在MoE度過美好夜晚，雖然發文者並未提及或標記拉蒂法，但坐在中間的女子長相和拉蒂法十分相似。

▲拉蒂法與友人一起用餐看夜景。（圖／翻攝自IG／shinnybryn）

報導稱，由於桌上放著口罩，故可以推測這張照片是在疫情爆發的18個月之內拍攝的，另外，照片拍攝到商場看板刊登了《鬼滅之刃劇場版：無限列車》的廣告，這部電影在今年5月13日才在阿聯酋上映，而23日@shinnybryn再度po出與拉蒂法的夜景合照，這次更直接在文中提到她稍早與拉蒂法一起用餐。對此，聯合國表示，目前正在等待「令人信服」的證據來證明拉蒂法公主還活著。

拉蒂法的一名友人向BBC證實，照片中的女子就是拉蒂法本人，而BBC也報導，阿拉伯王室的友人們表示他們認識照片中的其他2名女子，拉蒂法也認識她們。據報導，「釋放拉蒂法運動組織」的聯合創辦人海格（David Haigh）也證實，行動有一些重大、積極的潛在進展，但他現在還不能作出更多評論，將會在適當時機發表進一步聲明。

The British government said it wants to see proof that Sheikha Latifa, a daughter of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, is still alive after the BBC showed a video where she claims she's being held hostage in a barricaded villa https://t.co/h48wRKnK6H pic.twitter.com/FIMHumdPVw — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

現年35歲的拉蒂法2018年曾試圖搭遊艇逃離阿聯酋，據稱被海警突擊隊攔截並將她送回杜拜，此後便開始失聯。直到今年2月，拉蒂法的求救影片曝光，其中她提到自己是父親的人質，被軟禁在別墅裡，趁著上廁所的時間鎖上門偷拍，外頭有7名警察在看守，「連呼吸新鮮空氣都難，簡直像在監獄。」但阿聯駐倫敦大使館回應稱，公主正在家中接受妥善的照顧。

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