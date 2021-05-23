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「人類抗疫勝利」震撼照曝光　時尚雜誌獲網友大讚：畫面超振奮！

記者張寧倢／編譯

最新一期的英國知名雜誌《DAZED》以「全球抗疫」結合「奧運會」為主軸，讓模特兒們穿著時尚服裝在巴黎體育場中飛越奔馳，從跑步、體操、鏢槍到跨欄項目，詮釋了人們努力戰勝疫的勝利姿態。照片一出也引發網友共鳴，大讚作品畫面「太震撼了」。

《DAZED》文字編輯Emma Elizabeth Davidson在文中提到，本期雜誌與封面描繪出的畫面，可堪稱是穿得最棒（best-dressed）的奧運會，用那些令人驚艷、興奮的設計師作品服裝取代了機能運動服，模特兒們穿著它們跨過了寫有COVID-19標誌的障礙欄，奔向更有希望的未來。攝影師Carlijn Jacobs表示，在為拍攝做準備的過程中，他看了一些以前的體育紀錄片，事先參觀了體育場，全身心投入各種奧運會項目並感受它。

《DAZED》的幾幀畫面都相當令人震撼，除了一名男模穿著LV（路易威登）修身西裝、戴著BALENCIAGA（巴黎世家）的墨鏡，跨越全球共同敵人「新冠肺炎COVID-19」的障礙欄；還有一張8切割的拼貼圖，每位模特兒眼中透露出堅定力量，臉上也掛著準備好要迎接新時代的振奮神情；還有一名穿著GUCCI休閒套裝的男模正在接受疫苗接種，手臂上方更直接寫上「回歸日常」（Back to Life）的文字。

時尚編輯與造型師Imruh Asha表示，自己拍攝奧運會主題照片的初衷是想向世界展示，年輕人是如何努力掙脫這艱難時期的，它非常表面化，讓模特兒繞著奧林匹克場館奔跑，我喜歡所有人在同一個賽場上，每一位最後都是贏家，「我認為這整體顯示了一種集體的力量。」全球疫情之下，這些畫面更引發網友的共鳴與讚賞稱，「超振奮」、「畫面太震撼了」、「一起加油！」、「真的希望能快點戰勝疫情」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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