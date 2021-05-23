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美韓建構「新冠疫苗」合作夥伴！簽署4項備忘錄　加速疫苗研究生產

▲▼美韓兩國針對疫苗合作簽署備忘錄，三星可為莫德納代理生產疫苗，完成裝瓶、貼籤、封裝等工作。（圖／路透社）

▲美韓兩國針對疫苗合作簽署備忘錄，三星可為莫德納代理生產疫苗，完成裝瓶、貼籤、封裝等工作。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅訪美之際，美韓兩國針對新冠疫苗合作簽署4項契約與備忘錄，包括三星生物製藥可在南韓工廠代理生產莫德納疫苗、SK Bioscience與諾瓦瓦克斯之間的新冠疫苗合作研發，以及南韓政府與莫德納針對mRNA疫苗研究與相關生產設備投資等，在打造南韓成為全球疫苗生產基地上，邁向一大步。

根據《韓聯社》報導，南韓保健福祉部今（23）日透過新聞稿發佈美韓元首峰會與兩國衛生長官會談的協商結果，表示兩國已協議建構全面性的「美韓全球疫苗夥伴關係」，結合美國優秀的疫苗研發技術與原料供應能力、以及南韓在生技醫藥品上的優秀生產量能，期盼能加速全球疫苗生產供應，並強化應付全球感染疾病的科學與技術合作。

除了三星生物製藥與莫德納簽約，預計今年下半年起投入疫苗生產供應，南韓保健福祉部也與SK、諾瓦瓦克斯簽署備忘錄，透過民間合作研發能應付新冠變種病毒的次世代疫苗，並利用SK Bioscience的生產設備，有助於達成疫苗穩定供應。報導指出，目前諾瓦瓦克斯正全力研發能結合對抗新冠變種病毒與流感病毒的疫苗。

而南韓疾病管理廳轄下的國立保健研究院也與莫德納簽署備忘錄，盼能共同進行Mrna疫苗研究。

另外，此次隨同文在寅訪美的南韓共同保健福祉部長權德喆，也趁此次訪美與美國衛生與公眾服務部長哈維•貝西拉（Xavier Becerra）進行雙邊會談，針對兩國衛生保健領域進行協商。

►南韓代理生產新冠疫苗！三星與莫德納簽約　爭取下半年投入供應

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