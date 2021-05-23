「中國病毒說」掀歧視！華裔民權團體控川普誹謗　索賠6.4億

▲美國前總統川普。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國前總統川普在任內多次以「中國病毒」等貶義詞稱呼新冠病毒（Covid-19），數度引發歧視爭議。華裔民權團體CACRC對此提出誹謗訴訟，控告川普言論讓華裔移民受到深深傷害，要求川普賠償約2290萬美元（約6.4億元台幣）。



據TMZ新聞網站日前獨家報導，「華裔美國人民權聯盟」（Chinese American Civil Rights Coalition，CACRC）在起訴書中表示，川普多次說出「中國病毒」、「武漢病毒」、「功夫流感」等貶義用語的行為，助長針對華裔與亞裔美國人的歧視與攻擊，因此要求川普向每個亞裔美國人及太平洋島民賠償一美元，總計2290萬美元（約6.4億元台幣），他們將會將這筆款項用於建立博物館，以展示亞裔及太平洋島民社區的歷史與貢獻。

▲美國亞特蘭大連環槍擊案，死者多是亞裔。（圖／達志影像／美聯社）



早在2020年3月的一場演說中，川普就被媒體拍到將講稿中的「冠狀病毒」中的「冠狀」（corona）劃掉，改為「中國」（Chinese），雖然他辯解是為了「更準確表達」，事後也在推特上呼籲保護亞裔，稱疫情「無論如何都不是他們的錯」，但仍持續使用這些詞彙。

▲示威者上亞特蘭大街頭高舉標語，要求停止亞裔仇恨。（圖／路透）



CACRC表示，新冠病毒起原至今未明，川普深知此事卻仍不斷在公開場合使用「中國病毒」等詞，挑起種族仇恨，以致疫情期間亞裔暴力事件激增，「事實很重要，言語會帶來後果……尤其來自那些具有影響力的人。(川普)故意不斷說出這些誹謗言論，只為了達到他自己個人和政治利益，過程中深深傷害華裔／亞裔美國人社區。」



白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)也對此抨擊川普，「毫無疑問的，上屆政府期間我們曾看到一些破壞性言論。例如稱新冠病毒為『武漢病毒』或其他稱呼，導致人們對亞裔美國人社區的不準確、不公平的看法，更加劇了針對亞裔美國人的威脅。我們在全國各地都看到了這種情況。」



川普的高級顧問米勒（Jason Miller）則發表聲明指出，這起訴訟相當「愚蠢」，必將被法院駁回。



今年以來，美國各地發生多起亞裔遭襲事件。據《紐約時報》報導，喬治亞州亞特蘭大地區3月中旬連續發生3起槍擊事件，總共導致8人死亡，1人受傷。8名遇難者中包括6名亞裔女性，1名白人女性和1名白人男性。雖然嫌犯朗恩宣稱動機非關種族歧視，而是自己有性上癮，為了「消除誘惑」才採取行動，但仍引發有關亞裔美國人遭歧視的討論。